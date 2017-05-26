В Ростове открыли логистический комплекс площадью 5 тыс. кв м
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Комплекс позволяет разместить до 10 тыс. единиц транспортной тары, об этом сообщает
В результате реализации проекта освоено более 200 млн руб. инвестиций. Инвестором выступило ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие».
«Внедренные технологии позволяют осуществлять работу с грузом на высоте до 15 метров, у применяемой складской техники за счет использования литиевых аккумуляторных батарей отсутствует выброс загрязняющих веществ в атмосферу, электронный внутрискладской документооборот полностью автоматизирован», — говорится в сообщении