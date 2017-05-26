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11:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове открыли логистический комплекс площадью 5 тыс. кв м

В Ростове-на-Дону открыли логистический терминал для хранения и обработки товаров площадью около 5 тыс. кв. м.

Комплекс позволяет разместить до 10 тыс. единиц транспортной тары, об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В результате реализации проекта освоено более 200 млн руб. инвестиций. Инвестором выступило ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие».

«Внедренные технологии позволяют осуществлять работу с грузом на высоте до 15 метров, у применяемой складской техники за счет использования литиевых аккумуляторных батарей отсутствует выброс загрязняющих веществ в атмосферу, электронный внутрискладской документооборот полностью автоматизирован», — говорится в сообщении пресс-службы.

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