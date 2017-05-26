В Ростове открыли логистический комплекс площадью 5 тыс. кв м

Комплекс позволяет разместить до 10 тыс. единиц транспортной тары, об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В результате реализации проекта освоено более 200 млн руб. инвестиций. Инвестором выступило ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие».