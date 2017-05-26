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10:16 (мск), источник: Ictv.ua

Суд отменил ликвидацию банка Михайловский

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск собственника Банка Михайловского — компании Экосипан и отменил решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении в него временной администрации и решения о ликвидации банка.

Об этом пишет FinClub.

Суд констатировал, что перечисление 1,507 млрд грн со счета ООО Инвестиционно-расчетный центр на счета физлиц хоть увеличило обязательства ФГВФЛ, но не было операциями банка, поскольку Банк Михайловский не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента.

Исходя из этого, суд решил, что Банк Михайловский не осуществлял операции, вследствие которых его обязательства перед физлицами в пределах гарантированной суммы выросли за счет уменьшения обязательств перед юридическими лицами. А значит, причин для неплатежеспособности не было.

Также суд отказался «обязать НБУ совершить все необходимые действия по восстановлению функционирования ПАО Банк Михайловский в качестве банка».

Нацбанк готовит апелляцию.

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