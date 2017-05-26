График отключения горячей воды в Гомеле летом 2017
В летний период 2017 года в Гомеле отключат горячую воду по адресам в соответствие с графиком.
В летний период 2017 года в Гомеле отключат горячую воду по адресам в соответствие с графиком.
В летний период 2017 года в Гомеле отключат горячую воду по следующим адресам:
ул. Добрушская, 5 — с 17 по 30 апреля;.
ул. Деревообделочная, 1— с 26 по 29 апреля;.
ул. Ильича, 32 — с 2 по 6 мая;.
ул. Свердлова, 32 — с 2 по 6 мая;.
ул. Димитрова, 26 — с 10 по 13 мая;.
ул. Калинина, 22−1 — с 22 по 26 мая;.
ул. М. Ломоносова, 115 — с 19 по 23 июня;.
ул. Беляева, 16 — с 26 июня по 9 июля;.
Гомельский электротехнический завод — с 24 по 28 апреля;.
Вагоностроительный завод — с 5 по 18 июня;.
«Гомельобои» — с 20 июня по 1 июля;.
Западный район теплосетей — с 11 по 24 мая;.
Центральный и Южный — с 7 по 20 июня;.
Сельмашевский — с 5 по 18 июля;.
Северный — с 3 по 16 августа.