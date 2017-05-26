Полеты из Китая в Иркутск возобновит крупнейшей авиаперевозчик Азии
Полеты из Харбина и Шэньяна в Иркутск запустит крупнейшей азиатский авиаперевозчик «China Southern Airlines».
Полеты из Харбина и Шэньяна в Иркутск запустит крупнейшей азиатский авиаперевозчик «China Southern Airlines».
Полеты из Харбина и Шэньяна в Иркутск запустит крупнейшей азиатский авиаперевозчик «China Southern Airlines». Как 26 мая 2017 года сообщила
Регулярные авиаперелеты Шэнъян — Иркутск — Шэньян будут выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы по маршруту Харбин — Иркутск — Харбин запланированы дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.
Перелеты будут проходить на комфортабельных воздушных судах Airbus A320. Рейсы крупной азиатской авиакомпании в аэропорт Иркутска потенциально увеличат турпоток в регион на 10 тысяч человек.