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10:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Полеты из Китая в Иркутск возобновит крупнейшей авиаперевозчик Азии

Полеты из Харбина и Шэньяна в Иркутск запустит крупнейшей азиатский авиаперевозчик «China Southern Airlines».

Источник: Reuters

Полеты из Харбина и Шэньяна в Иркутск запустит крупнейшей азиатский авиаперевозчик «China Southern Airlines». Как 26 мая 2017 года сообщила пресс-служба иркутского аэропорта, у них уже есть опыт партнерских отношений с компанией «China Southern Airlines». Авиакомпания возобновляет полеты после шестилетнего перерыва благодаря договоренностям, достигнутым на форуме «Время отдыхать на Байкале» в марте этого года.

Регулярные авиаперелеты Шэнъян — Иркутск — Шэньян будут выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы по маршруту Харбин — Иркутск — Харбин запланированы дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Перелеты будут проходить на комфортабельных воздушных судах Airbus A320. Рейсы крупной азиатской авиакомпании в аэропорт Иркутска потенциально увеличат турпоток в регион на 10 тысяч человек.

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