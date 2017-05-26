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10:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Вода на Русском острове стала причиной судебного разбирательства

Водоснабжение в поселке Канал на Русском острове стало причиной судебного процесса, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали специалисты, бесперебойного и качественного водоснабжения прокуратура добивается в судебном порядке.

Проверка была проведена по обращению граждан, проживающих в жилых домах № 25 и № 27 поселка.

Установлено, что скважина и водопроводные сети, подводящие воду в поселок, являются бесхозяйными. А подаваемая в квартиры вода не соответствует гигиеническим и санитарным нормативам.

По данному факту прокурором города Владивостока в адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Однако мер, направленных на восстановление нарушенных жилищных прав граждан, принято не было.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города обратился в Ленинский районный суд г. Владивостока с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности по организации бесперебойного и качественного водоснабжения питьевой водой жителей домов № 25 и № 27 в поселке Канал.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Вопросы его фактического исполнения поставлены на контроль прокуратуры города.

Ирина Петрова.

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