«ТНС энерго Ростов-на-Дону» не согласилось со штрафом УФАС
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало жалобу в Арбитражный апелляционный суд.
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало жалобу в Арбитражный апелляционный суд.
Энергосбытовая компания не согласна с решением Арбитражного суда Ростовской области о привлечении «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к административной ответственности и штрафе в 737 тыс. руб. Об этом сообщает
Комиссия УФАС выявила необоснованное завышения стоимости общедомовых нужд и коммунальных услуг. Основанием для проверки компании послужили обращения граждан.
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считает, что компания поступала правомерно при начислении и взимании платы за электроэнергию. Как говорится в сообщении