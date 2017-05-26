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11:29 (мск), источник: Коммерсантъ

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» не согласилось со штрафом УФАС

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало жалобу в Арбитражный апелляционный суд.

Энергосбытовая компания не согласна с решением Арбитражного суда Ростовской области о привлечении «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к административной ответственности и штрафе в 737 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Комиссия УФАС выявила необоснованное завышения стоимости общедомовых нужд и коммунальных услуг. Основанием для проверки компании послужили обращения граждан.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считает, что компания поступала правомерно при начислении и взимании платы за электроэнергию. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, из-за задолженностей управляющих компаний, «ТНС энерго» отказались от договоров энергоснабжения и перешли на прямые расчеты с гражданами.

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