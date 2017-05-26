«ТНС энерго Ростов-на-Дону» не согласилось со штрафом УФАС

Энергосбытовая компания не согласна с решением Арбитражного суда Ростовской области о привлечении «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к административной ответственности и штрафе в 737 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Комиссия УФАС выявила необоснованное завышения стоимости общедомовых нужд и коммунальных услуг. Основанием для проверки компании послужили обращения граждан.