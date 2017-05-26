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12:20 (мск), источник: РИА Крым

На ЯМЭФ-2017 ожидаются участники из не менее 50 стран — Назаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости (Крым). На IV Ялтинском международном экономическом форуме ожидаются 3 тысячи участников из не менее 50 стран.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.

«По количеству стран, которые, наверное, будут присутствовать, стоит планка довести до 50−60 стран, потому что и в этом бы году, наверное бы, такое количество стран мы насчитали, если бы не было давления на тех людей в странах, которые заранее обозначили свою позицию, что планируют поехать. Там, где было большое давление, не все решились поехать. Но все-таки подавляющее большинство приехали. И в общем-то те отзывы, которые мы от них услышали, которые сейчас печатает зарубежная пресса, говорят о том, что не просто Ялтинский форум состоялся, не просто Крым находится на пути экономического развития, но в целом Россия демонстрирует… новые стандарты и сотрудничества, и дружбы, и совместной работы», — отметил Назаров.

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Глава фонда также рассказал, что в 2018 году на форуме ожидаются около 500 российских и зарубежных журналистов. При этом он подчеркнул, что на мероприятие приглашаются не только экономисты, инвесторы и предприниматели, но и известные спортсмены, артисты и другие культурные деятели.

«Если раньше каждый участник имел доступ на все мероприятия, то теперь в пленарных заседаниях смогут принять участие только половина (участников форума — ред.), потому что физически не получается вместить (в зале — ред.) всех желающих на пленарном заседании. Но при этом все три тысячи участников смогут по своим интересам и запросам поучаствовать в секциях, круглых столах, выставках, презентациях, деловых завтраках и других мероприятиях. Также будет усилена и увеличена культурная и спортивная программы», — отметил Назаров.

Он уточнил, что форум традиционно пройдет в Понизовке (ЮБК). Вместе с тем ряд мероприятий ЯМЭФ-2017 охватит Ялту, Симферополь и Севастополь, «чтобы все гости и жители Крыма видели, что это крупнейшее международное мероприятие, что это некий праздник в Крыму, и деловой, и спортивный».

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. В 2017 году мероприятие проходило 20—22 апреля. В нем приняли участие более 2 тыс человек из 46 стран. Общая сумма инвестиционных соглашений и меморандумов, подписанных на форуме, составила 112 млрд рублей.

В 2018 году Ялтинский международный экономический форум состоится 19—21 апреля.

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