На ЯМЭФ-2017 ожидаются участники из не менее 50 стран — Назаров

«По количеству стран, которые, наверное, будут присутствовать, стоит планка довести до 50−60 стран, потому что и в этом бы году, наверное бы, такое количество стран мы насчитали, если бы не было давления на тех людей в странах, которые заранее обозначили свою позицию, что планируют поехать. Там, где было большое давление, не все решились поехать. Но все-таки подавляющее большинство приехали. И в общем-то те отзывы, которые мы от них услышали, которые сейчас печатает зарубежная пресса, говорят о том, что не просто Ялтинский форум состоялся, не просто Крым находится на пути экономического развития, но в целом Россия демонстрирует… новые стандарты и сотрудничества, и дружбы, и совместной работы», — отметил Назаров.

Глава фонда также рассказал, что в 2018 году на форуме ожидаются около 500 российских и зарубежных журналистов. При этом он подчеркнул, что на мероприятие приглашаются не только экономисты, инвесторы и предприниматели, но и известные спортсмены, артисты и другие культурные деятели.

«Если раньше каждый участник имел доступ на все мероприятия, то теперь в пленарных заседаниях смогут принять участие только половина (участников форума — ред.), потому что физически не получается вместить (в зале — ред.) всех желающих на пленарном заседании. Но при этом все три тысячи участников смогут по своим интересам и запросам поучаствовать в секциях, круглых столах, выставках, презентациях, деловых завтраках и других мероприятиях. Также будет усилена и увеличена культурная и спортивная программы», — отметил Назаров.

Он уточнил, что форум традиционно пройдет в Понизовке (ЮБК). Вместе с тем ряд мероприятий ЯМЭФ-2017 охватит Ялту, Симферополь и Севастополь, «чтобы все гости и жители Крыма видели, что это крупнейшее международное мероприятие, что это некий праздник в Крыму, и деловой, и спортивный».

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. В 2017 году мероприятие проходило 20—22 апреля . В нем приняли участие более 2 тыс человек из 46 стран. Общая сумма инвестиционных соглашений и меморандумов, подписанных на форуме, составила 112 млрд рублей.