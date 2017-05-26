На ЯМЭФ-2017 ожидаются участники из не менее 50 стран — Назаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости (Крым). На IV Ялтинском международном экономическом форуме ожидаются 3 тысячи участников из не менее 50 стран.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости (Крым). На IV Ялтинском международном экономическом форуме ожидаются 3 тысячи участников из не менее 50 стран.
Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.
«По количеству стран, которые, наверное, будут присутствовать, стоит планка довести до 50−60 стран, потому что и в этом бы году, наверное бы, такое количество стран мы насчитали, если бы не было давления на тех людей в странах, которые заранее обозначили свою позицию, что планируют поехать. Там, где было большое давление, не все решились поехать. Но
Глава фонда также рассказал, что в 2018 году на форуме ожидаются около 500 российских и зарубежных журналистов. При этом он подчеркнул, что на мероприятие приглашаются не только экономисты, инвесторы и предприниматели, но и известные спортсмены, артисты и другие культурные деятели.
«Если раньше каждый участник имел доступ на все мероприятия, то теперь в пленарных заседаниях смогут принять участие только половина (участников форума — ред.), потому что физически не получается вместить (в зале — ред.) всех желающих на пленарном заседании. Но при этом все три тысячи участников смогут по своим интересам и запросам поучаствовать в секциях, круглых столах, выставках, презентациях, деловых завтраках и других мероприятиях. Также будет усилена и увеличена культурная и спортивная программы», — отметил Назаров.
Он уточнил, что форум традиционно пройдет в Понизовке (ЮБК). Вместе с тем ряд мероприятий ЯМЭФ-2017 охватит Ялту, Симферополь и Севастополь, «чтобы все гости и жители Крыма видели, что это крупнейшее международное мероприятие, что это некий праздник в Крыму, и деловой, и спортивный».
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. В 2017 году мероприятие проходило
В 2018 году Ялтинский международный экономический форум состоится