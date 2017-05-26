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11:00 (мск), источник: Nakanune.ru

На Центральном стадионе в Екатеринбурге приступили к благоустройству территории

На Центральном стадионе в Екатеринбурге «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), генеральный подрядчик по проекту реконструкции арены к ЧМ-2018, приступила к благоустройству территории.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей Группы Синара, для строительства покрытий по периметру арены на площадку завезено 80 тыс. т щебня различных фракций. Вокруг стадиона планируется укладка бехатона и гранитной плитки. Также для благоустройства на стадионе будут организованы газоны, площадь которых составит около 5,5 тыс. кв. м. Ограждения пешеходных зон и газонов будут выполнены из гранитного камня.

С целью создания комфортного рекреационного пространства на территории спорткомплекса будут высажены крупномерные хвойные и лиственные деревья, кустарники и цветы. На заключительном этапе на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, навигационные стенды. Благоустройство Екатеринбург-Арены планируется завершить осенью этого года.

На стадионе закончены работы по устройству основания футбольного поля, в настоящее время строители приступили к монтажу дренажной системы: специальным образом выкладываются перфорированные трубы, слив воды из которых будут обеспечивать расположенные по периметру поля трубопроводы и колодцы.

По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, подготовка поля к посеву травы будет закончена в июле.

В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по остальным направлениям: отделочные работы на трибунах и в подтрибунных помещениях, устройство инженерных сетей и систем. Закончена установка профилированных листов на готовые металлоконструкции крыши, начаты работы по монтажу эластичного мембранного покрытия, выполненного из тентовой полимерной ткани повышенной прочности и высокой светонепроницаемости, что обеспечит надежность и прочность крыши.

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