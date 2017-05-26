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11:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

РСТ Прикамья будет контролировать сферу ЖКХ в регионе

ПЕРМЬ, 26 мая, ФедералПресс. Региональная служба по тарифам Пермского края получила часть функций краевого министерства строительства и ЖКХ. Постановление об этом подписал глава региона Максим Решетников 17 мая, сообщает «Эхо Перми».

Региональной службе по тарифам переданы функции в сфере управления жилым фондом в части капремонта, мониторинга управления и технического состояния, формирования комфортной городской среды, коммунальной инфраструктуры, предоставления коммунальных услуг, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, говорится в документе.

Тарифная служба будет представлять интересы Пермского края при работе с РСО. Представители РСТ будут включены в состав советов директоров компаний ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь».

Минстрой края сохранит за собой функции в области строительства и вопросы, связанные с аварийным жильем.

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