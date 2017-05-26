РСТ Прикамья будет контролировать сферу ЖКХ в регионе

Региональной службе по тарифам переданы функции в сфере управления жилым фондом в части капремонта, мониторинга управления и технического состояния, формирования комфортной городской среды, коммунальной инфраструктуры, предоставления коммунальных услуг, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, говорится в документе.

Тарифная служба будет представлять интересы Пермского края при работе с РСО. Представители РСТ будут включены в состав советов директоров компаний ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь».

Минстрой края сохранит за собой функции в области строительства и вопросы, связанные с аварийным жильем.