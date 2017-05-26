Свыше полумиллиона рублей заплатят управляющие компании Волгограда за мусор

Как сообщили ИА в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 26 мая, всего было проверено почти 1377 контейнерных площадок в восьми района областного центра.

А вот на 147 объектах в многоквартирном и частном секторах ещё необходимо навести порядок. 39 из них обнаружены в Дзержинском районе. Кроме того, в ходе рейдов на территории города выявлена 21 несанкционированная свалка, десять из них экологи насчитали в Ворошиловском районе.

Отвечать за недобросовестное исполнение обязанностей управляющие компании будут рублём. С начала 2017 года штрафы на сумму более 520 тыс. рублей назначены шести. При этом половина — 270 тысяч рублей — приходится на ООО «Жилищно-эксплуатационная компания». Предприятие обслуживает жилые дома в Дзержинском районе по улице Полины Осипенко, в Краснооктябрьском районе — по улицам Капитана Тряскина, Пельше, Возрождения, Волжскому проспекту, а также по улицам Хабаровская и Гагринская в Красноармейском районе Волгограда.

«В отношении компании уже возбуждено три исполнительных производства о взыскании штрафов на общую сумму в 90 тысяч рублей. Кроме того, материалы будут направлены и в жилищную инспекцию для принятия соответствующих мер», — уточнили в облкомприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоград удерживает пальму первенства как одна из самых загрязненных территорий в Волгоградской области. С начала 2017 года инспекторы облкомприроды провели более 580 рейдовых проверок на предмет соблюдения требований законодательства об отходах, составили 556 административных протоколов. Общая сумма назначенных штрафов превысила 2,7 миллиона рублей. Еще 24,5 млн рублей нарушители должны будут выплатить в счет возмещения ущерба за загрязнение окружающей природной среды.