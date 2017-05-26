«Антонов» продемонстрировал новый Ан-70 в полете
ГП «Антонов» продемонстрировал видео полета самолета Ан-70. Ролик размещен на официальном
ГП «Антонов» продемонстрировал видео полета самолета Ан-70. Ролик размещен на официальном
«Ан-70 принадлежит к новому поколению средних
Также о самолете написано, что он может перевозить весь перечень аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки. Подчеркивается, что по этому качеству он на порядок превосходит все известные самолеты.