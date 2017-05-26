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11:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Антонов» продемонстрировал новый Ан-70 в полете

ГП «Антонов» продемонстрировал видео полета самолета Ан-70. Ролик размещен на официальном Youtube-канале «Антонова».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Он необходим сегодня армии. Ведь этот самолет способен решать качественно новые задачи, недоступные предыдущим ВТС», — говорится в комментарии к видео.

Также о самолете написано, что он может перевозить весь перечень аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки. Подчеркивается, что по этому качеству он на порядок превосходит все известные самолеты.

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