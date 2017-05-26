«Челябэнергосбыт» обновит личные кабинеты пользователей

Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что онлайн-сервисом «Челябэнергосбыта» пользуется более трехсот тысяч южноуральцев.

С помощью «Личного кабинета» челябинцы могут оплатить квитанцию за электроэнергию, передать показания приборов учета и в любой момент распечатать из архива нужную квитанцию. Обновленный и более удобный сервис энергетики обещают запустить уже в июне.

«ФедералПресс» напоминает, что вчера правительство региона объявило о снижении налоговой ставки для инвестпроектов в некоторых сферах, в том числе — энергетике.