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12:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На ремонт дорог Среднеуральска уйдет три века

При существующих темпах.

Источник: УралИнформБюро

Ремонт дорог в Среднеуральске при существующих темпах растянется на 308 лет. Такую цифру вывел депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин.

Народный избранник основывался на отчете мэра города Владислава Козлова, представленном на заседании местной гордумы. Согласно ему, в муниципалитете не соответствует нормам более 61% дорог, а темпы обновления полотна сейчас составляют 0,2% в год. При таких данных на приведение проезжих частей в порядок потребуется три века, сообщил «Уралинформбюро» Ионин.

Во время объезда городских улиц жалобы горожан подтвердились. «Убедился, что дороги (например, центральная улица Калинина) действительно “убиты” ямами. Размеры некоторых выбоин превышают допустимые нормы в 166 раз!», — подчеркнул депутат.

Народный избранник направил запросы прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и начальнику областного УГИБДД Юрию Дёмину.

Стоит отметить, что ситуация с разбитыми дорогами характерна не только для Среднеуральска. После таяния снега жалобы на состояние проезжих частей поступают из многих территорий.

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