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18:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области выделят 1,2 млрд рублей на благоустройство 162 дворов

В этом году в Ростовской области облагородят 7 общественных пространств и 162 двора. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства со ссылкой на областного министра ЖКХ Андрея Майера.

Согласно проекту «Формирование комфортной городской среды» в регион направят 1,2 млрд рублей на благоустройство дворов в Ростове, Таганроге, Азове, Зверево, Гуково и Донецке. Работы начнутся в июне и завершатся в октябре-ноябре. Первым городом проекта станет Донецк.

Эскизные проекты дворовых территорий создавались по инициативе жителей области. Как отметил Андрей Майер, поступали предложения сделать фонтан во дворе или построить голубятню. Власти обещают отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, оборудовать зоны отдыха, автостоянки и озеленить территорию.

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