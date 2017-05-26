В Ростовской области выделят 1,2 млрд рублей на благоустройство 162 дворов

Согласно проекту «Формирование комфортной городской среды» в регион направят 1,2 млрд рублей на благоустройство дворов в Ростове, Таганроге, Азове, Зверево, Гуково и Донецке. Работы начнутся в июне и завершатся в октябре-ноябре. Первым городом проекта станет Донецк.

Эскизные проекты дворовых территорий создавались по инициативе жителей области. Как отметил Андрей Майер, поступали предложения сделать фонтан во дворе или построить голубятню. Власти обещают отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, оборудовать зоны отдыха, автостоянки и озеленить территорию.