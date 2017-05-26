В Ростовской области выделят 1,2 млрд рублей на благоустройство 162 дворов
В этом году в Ростовской области облагородят 7 общественных пространств и 162 двора. Об этом сообщает
В этом году в Ростовской области облагородят 7 общественных пространств и 162 двора. Об этом сообщает
Согласно проекту «Формирование комфортной городской среды» в регион направят 1,2 млрд рублей на благоустройство дворов в Ростове, Таганроге, Азове, Зверево, Гуково и Донецке. Работы начнутся в июне и завершатся в
Эскизные проекты дворовых территорий создавались по инициативе жителей области. Как отметил Андрей Майер, поступали предложения сделать фонтан во дворе или построить голубятню. Власти обещают отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, оборудовать зоны отдыха, автостоянки и озеленить территорию.