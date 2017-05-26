Овсянников о ямочном ремонте: в ближайшее время мы покажем улучшенный результат

«Работа по ямочному ремонту, по уборке улиц, по текущему и капитальному ремонту сейчас набирает обороты. Вы видите, что мы увеличиваем объемы работ. Есть определенные претензии к “Севавтодору” и по темпу нанесения разметки, и по содержанию улиц. Надеюсь, что в ближайшее время мы покажем улучшенный результат», — сказал он.

Также глава города пообещал доставлять меньше неудобств автомобилистам в связи с ремонтом дороги на улице Ленина (центральное кольцо города). «Постараемся предоставлять меньше неудобств. Очень сложный график работ по центральному кольцу. Это постоянное проведение большого количества массовых мероприятий. Подрядчик вынужден снимать технику, возвращать, снова снимать. Наша задача быстрее это закончить», — сказал он.