Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Роналду грозит тюремный срок от 15 месяцев до 5 лет
Луческу: «Спартаку» помогли стать чемпионом
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10В тени красоты
12:18 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников о ямочном ремонте: в ближайшее время мы покажем улучшенный результат

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что правительство ускорит ямочный ремонт дорог города к началу курортного сезона. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

«Работа по ямочному ремонту, по уборке улиц, по текущему и капитальному ремонту сейчас набирает обороты. Вы видите, что мы увеличиваем объемы работ. Есть определенные претензии к “Севавтодору” и по темпу нанесения разметки, и по содержанию улиц. Надеюсь, что в ближайшее время мы покажем улучшенный результат», — сказал он.

Также глава города пообещал доставлять меньше неудобств автомобилистам в связи с ремонтом дороги на улице Ленина (центральное кольцо города). «Постараемся предоставлять меньше неудобств. Очень сложный график работ по центральному кольцу. Это постоянное проведение большого количества массовых мероприятий. Подрядчик вынужден снимать технику, возвращать, снова снимать. Наша задача быстрее это закончить», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума отказалась от электронных повесток призывникам
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Дилма Руссефф потребовала вернуть ей пост президента Бразилии
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России
Авто
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест Мы нашли уникальную машину и выступили на ней в трофи на выносливость
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь