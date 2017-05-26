Вице-губернатор назвал финансовое положение Кубани позитивным

Краснодар. 26 мая — Новая Кубань. Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция проходила в кубанской администрации.

Он сообщил, что экономика края демонстрирует положительную динамику развития по итогам первых четырех месяцев текущего года.

Наиболее высокий рост наблюдается в сфере строительства — 112,3%. Темпы развития могут снизиться к концу года, но возвращение к отрицательной динамике специалисты не прогнозируют.

Вице-губернатор Краснодарского края считает, что развитие стало возможным благодаря восстановлению инвестиционной активности.

— В первом квартале в экономику региона вложено 53,3 млрд рублей. На данном этапе реализуются 341 крупный инвестиционный проект на общую сумму 1,46 трлн рублей со сроком окончания до 2030 года, — цитирует его министерство экономики региона.

Прирост в отрасли сельхозпроизводства составил 101,7%, промышленности — 101,7%.

Галась огласил среднемесячную зарплату в регионе. По данным Краснодарстата она составляет 28,4 тыс. рублей. На Кубани наблюдается снижение инфляции на 4,9%.

Таким образом, регион планирует справиться с поставленной губернатором задачей собрать в бюджет не менее 240 млрд рублей.