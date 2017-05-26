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12:37 (мск), источник: Югополис

Из Краснодара будут летать самолеты в Бейрут

Рейсы будет выполнять авиакомпания «РусЛайн».

С 28 мая из Международного аэропорта Краснодар будет открыто новое направление — в столицу Ливана. Рейсы в Бейрут будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров. Длительность перелета составит 2 часа 25 минут.

Для краснодарцев доступны пакетные туры в Бейрут совместно с туристическим оператором «Авиадело». Авиабилеты на новый рейс можно приобрести в авиакассах города, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

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