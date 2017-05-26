У Калининграда появится авиасообщение с Архангельском
Регулярные полеты будет осуществлять авиакомпаний «Нордавиа» по четвергам, сообщает правительство Архангельской области.
Регулярные полеты будет осуществлять авиакомпаний «Нордавиа» по четвергам, сообщает правительство Архангельской области.
Полеты будут осуществляться на самолетах «Боинг», рассчитанных на 132 пассажира. Минимальная стоимость билета составит 6100 рублей.
Авиасообщение будет работать до конца августа, затем его планируется закрыть, возможно, до следующего лета.