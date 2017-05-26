Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Шишкова поделилась откровенным снимком в купальнике - СМИ
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
14События недели в фотографиях
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15:51 (мск), источник: Вести - Калининград

У Калининграда появится авиасообщение с Архангельском

Регулярные полеты будет осуществлять авиакомпаний «Нордавиа» по четвергам, сообщает правительство Архангельской области.

Полеты будут осуществляться на самолетах «Боинг», рассчитанных на 132 пассажира. Минимальная стоимость билета составит 6100 рублей.

Авиасообщение будет работать до конца августа, затем его планируется закрыть, возможно, до следующего лета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Элитные автомобили "Кортеж" будут переданы в Кремль в 2017 году. ФОТО
Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
Серебренников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь