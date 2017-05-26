Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию
Малкин в четвертый раз в карьере сыграет в финале Кубка Стэнли
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10В тени красоты
12:55 (мск), источник: NewsKo

Главврач МСЧ № 1 задекларировал доход в размере 6 млн руб

На сайте краевого минздрава опубликованы декларации главврачей государственных медучреждений Пермского края.

Самым богатым главврачом по итогам прошлого года стал глава МСЧ № 1 Алексей Грачёв с доходом в 6 млн 29 тыс. руб. В долевой собственности он также имеет апартаменты в Болгарии, земельный участок в России и встроенно-пристроенное помещение автостоянки.

Доход в размере свыше 5 млн руб. указали глава ГКБ № 1 Вячеслав Ладейщиков (5 млн 662 тыс. руб.) и главврач Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Онянов (5 млн 944 тыс. руб.).

Главврач Кунгурской горбольницы Вадим Кириллов задекларировал доход в размере 4 млн 937 тыс. руб. В собственности он также имеет легковой прицеп 2004 года выпуска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Под матрасом пусто
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума отказалась от электронных повесток призывникам
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Дилма Руссефф потребовала вернуть ей пост президента Бразилии
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России
Авто
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест Мы нашли уникальную машину и выступили на ней в трофи на выносливость
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь