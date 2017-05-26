Главврач МСЧ № 1 задекларировал доход в размере 6 млн руб
На сайте краевого минздрава опубликованы декларации главврачей государственных медучреждений Пермского края.
На сайте краевого минздрава опубликованы декларации главврачей государственных медучреждений Пермского края.
Самым богатым главврачом по итогам прошлого года стал глава МСЧ № 1 Алексей Грачёв с доходом в 6 млн 29 тыс. руб. В долевой собственности он также имеет апартаменты в Болгарии, земельный участок в России и
Доход в размере свыше 5 млн руб. указали глава ГКБ № 1 Вячеслав Ладейщиков (5 млн 662 тыс. руб.) и главврач Пермского краевого бюро
Главврач Кунгурской горбольницы Вадим Кириллов задекларировал доход в размере 4 млн 937 тыс. руб. В собственности он также имеет легковой прицеп 2004 года выпуска.