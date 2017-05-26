В Челябинской области реорганизуют «Областное телевидение»

Областное правительство на этой неделе утвердило изменения в программу приватизации, рассчитанной до конца 2017 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества, в прогнозный план приватизации было включено унитарное предприятие «Областное телевидение» с целью преобразования в акционерное общество. Реорганизация необходима в связи с мероприятиями по централизации медиаблока правительства Челябинской области.