В Челябинской области реорганизуют «Областное телевидение»
Государственное предприятие Челябинской области «Областное телевидение» включено в прогнозный план приватизации имущества. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.
Государственное предприятие Челябинской области «Областное телевидение» включено в прогнозный план приватизации имущества. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.
Областное правительство на этой неделе утвердило изменения в программу приватизации, рассчитанной до конца 2017 года.
Как сообщили Накануне.RU в