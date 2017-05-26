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13:15 (мск), источник: NewsKo

Строительство «Учебного театра» при Пермском институте культуры может быть «разморожено»

Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился с ректором Пермского государственного института культуры (ПГИК) Людмилой Дробышевой-Разумовской и депутатом Госдумы Игорем Шубиным.

На встрече обсуждался вопрос строительства «Учебного театра» при Пермском государственном институте культуры, которое, напомним, было «заморожено» в 1988 году, и с этого времени вуз добивается выделения средств на завершение работ.

По словам Людмилы Дробышевой, вузом уже проведены работы по разработке концепции проекта.

Техническое задание предусматривает реконструкцию недостроенного объекта и возведение нового учебного корпуса, который будет включать в себя академический зал, аудиторный фонд и хозяйственные помещения.

Глава федерального минкульта выразил уверенность, что совместными усилиями министерства, Госдумы и региональных властей проблема может быть решена.

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