Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17
Малкин в четвертый раз в карьере сыграет в финале Кубка Стэнли
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
13:54 (мск), источник: Деловое сообщество

Губернатор Василий Голубев выделил 428 млн рублей из резервного фонда на закупку трамваев для Ростова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил из резервного фонда 428 млн рублей на закупку 13 новых трамваев.

Еще один трамвай будет закуплен за счет средств городского бюджета донской столицы. Эти меры позволят полностью обновить трамвайный парк Ростова.

В прошлом году региональный бюджет выделил Ростову средства на закупку 16 новых трамваев — была приобретена модель 71−911E City Star. Также до конца 2017 года 1 млрд рублей будет направлен на закупку 200 новых автобусов большой вместимости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ: Курбан Бердыев 27 мая станет тренером «Рубина»
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
СМИ: Курбан Бердыев 27 мая станет тренером «Рубина»
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
В Египте при нападении на автобус погибли более 20 человек
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь