Губернатор Василий Голубев выделил 428 млн рублей из резервного фонда на закупку трамваев для Ростова

Еще один трамвай будет закуплен за счет средств городского бюджета донской столицы. Эти меры позволят полностью обновить трамвайный парк Ростова.

В прошлом году региональный бюджет выделил Ростову средства на закупку 16 новых трамваев — была приобретена модель 71−911E City Star. Также до конца 2017 года 1 млрд рублей будет направлен на закупку 200 новых автобусов большой вместимости.