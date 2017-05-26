Ремонт дорожного полотна на проспекте Мира продлится до конца осени
На проспекте Мира в Калининграде сняли брусчатку. Здесь перекладывают булыжник. Задача — выровнять дорожное полотно, которое «продавилось» за долгие годы.
На проспекте Мира в Калининграде сняли брусчатку. Здесь перекладывают булыжник. Задача — выровнять дорожное полотно, которое «продавилось» за долгие годы.
Работы начались на нечетной стороне проспекта в районе перекрестка с улицей Комсомольской. Сейчас экскаватор «докопался» до основания дороги, которое выполнено из бута.
По словам специалистов, оно прослужит долго, менять его нет необходимости. Булыжник на проспекте Мира был уложен в песок, а сейчас его «упакуют» в
Владимир Свинцов, директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»:
— Гарантия по этим работам не меньше 2-х лет. Я уверен, что будет ровно и если даже
В прошлом году брусчатку переложили на Ленинском проспекте, недавно завершили ремонт на улице Радищева. Коэффициент сцепления брусчатого покрытия довольно низкий, и в будущем брусчатку на магистральных улицах собираются заменить на более безопасный в этом смысле асфальт. Но на это у города пока нет средств. По подсчетам администрации, текущий ремонт на проспекте Мира обойдется в 7,5 млн рублей. Замена булыжного камня на асфальт на этой территории будет стоить в 3 раза дороже.