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13:16 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге закрыл торги на KASE в красной зоне

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 мая 2017 года составил 311,44 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.


За торговую неделю нацвалюта подешевела на 0,89 тенге. В понедельник, 22 мая, средневзвешенный курс сложился на уровне 310,70 тенге за доллар, 26 мая — 311,59 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 310,65 тенге за доллар США, максимальный — 312,01 тенге, курс закрытия — 310,85 тенге. Объем торгов по доллару США составил 109 млн 150 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 178.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 311,59 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 26 мая на 15:30 составляет 314 тенге, Алматы — 312,3 тенге.

Официальный курс на 26 мая составляет 310,57 тенге за 1 доллар США. 27 мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 311,59 тенге за 1 доллар США.

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