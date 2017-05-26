Тенге закрыл торги на KASE в красной зоне



За торговую неделю нацвалюта подешевела на 0,89 тенге. В понедельник, 22 мая, средневзвешенный курс сложился на уровне 310,70 тенге за доллар, 26 мая — 311,59 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 310,65 тенге за доллар США, максимальный — 312,01 тенге, курс закрытия — 310,85 тенге. Объем торгов по доллару США составил 109 млн 150 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 178.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 311,59 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 26 мая на 15:30 составляет 314 тенге, Алматы — 312,3 тенге.

Официальный курс на 26 мая составляет 310,57 тенге за 1 доллар США. 27 мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 311,59 тенге за 1 доллар США.