Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Роналду грозит тюремный срок от 15 месяцев до 5 лет
Луческу: «Спартаку» помогли стать чемпионом
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
14:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители требуют снести заброшенные здания в Убинском районе

Чья забота — ветхий дом? Жители села Кожурла Убинского района требуют снести заброшенные здания на территории населенного пункта. Постройки разрушаются и привлекают к себе сомнительных обитателей.

Источник: Вести - Новосибирск

На улице Майская в селе Кожурла — четыре заброшенных дома. На этом участке жил человек больной туберкулезом. Скончался. А дом стоит. В соседней постройке убили хозяйку. Есть ли наследники — жители окрестных домов не знают. Стоит развалюха и у дома Владимира Хмелькова. Такое соседство его не утраивает. Еще одна избушка — между двумя жилыми домами. По заросшему участку ходят взрослые и дети. В магазин и местную школу.

Елена Овчаренко, корреспондент: «Этот дом по улице Майская 14, стоит пустым уже более 20-ти лет, он заброшен, но здесь периодически играют дети, насколько опасными могут быть такие игры — видно невооруженным глазом, ведь вся конструкция очень хлипкая и в любой момент может обвалиться».

Заброшенных домов и построек сегодня по области — сотни. И каждый такой объект потенциально опасен. Случае уже были. 2012-й. Мошковском район. Село Вороново. Пятеро детей играли на поле, рядом с разрушенным гаражом. Трехметровая стена рухнула прямо на школьников. Трое погибли на месте.

По земельному кодексу решать вопросы с брошенными домами и гаражами обязаны в администрации поселения. Действовать решительно можно, если участок не используется более трех лет.

Павел Яровой, адвокат: «Администрация должна установить, кто является собственником данного участка, для начала. Затем найти этого собственника, определиться с ним, решить вопрос об изъятии у него этого земельного участка, поскольку участок не используется, заброшенный. При необходимости обратиться в суд, получить судебное решение и соответственно решать уже с этим участком».

В селе Кожурла пока принимают только профилактические меры.

Елена Нехаева, глава Кожурлинского сельского совета: «Когда находим хозяев, либо созваниваемся по телефону, либо через паспортный стол мы это делаем, по возможности, конечно, и обращаемся, лично я с ними общаюсь, созваниваемся, объясняю, но знаете — категорических мер к ним еще не было принято».

На снос ветхих построек в бюджете нет средств. Заявляет глава сельсовета. Уже решено собрать волонтеров, которые очистят заброшенные участки от сухостоя. Максимум — заколотят в домах окна и двери.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В новосибирском ТЦ рабочий напал с ножом на покупательницу и попытался угнать автомобиль
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
В Египте при нападении на автобус погибли более 20 человек
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь