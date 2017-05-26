Жители требуют снести заброшенные здания в Убинском районе

На улице Майская в селе Кожурла — четыре заброшенных дома. На этом участке жил человек больной туберкулезом. Скончался. А дом стоит. В соседней постройке убили хозяйку. Есть ли наследники — жители окрестных домов не знают. Стоит развалюха и у дома Владимира Хмелькова. Такое соседство его не утраивает. Еще одна избушка — между двумя жилыми домами. По заросшему участку ходят взрослые и дети. В магазин и местную школу.

Елена Овчаренко, корреспондент: «Этот дом по улице Майская 14, стоит пустым уже более 20-ти лет, он заброшен, но здесь периодически играют дети, насколько опасными могут быть такие игры — видно невооруженным глазом, ведь вся конструкция очень хлипкая и в любой момент может обвалиться».

Заброшенных домов и построек сегодня по области — сотни. И каждый такой объект потенциально опасен. Случае уже были. 2012-й. Мошковском район. Село Вороново. Пятеро детей играли на поле, рядом с разрушенным гаражом. Трехметровая стена рухнула прямо на школьников. Трое погибли на месте.

По земельному кодексу решать вопросы с брошенными домами и гаражами обязаны в администрации поселения. Действовать решительно можно, если участок не используется более трех лет.

Павел Яровой, адвокат: «Администрация должна установить, кто является собственником данного участка, для начала. Затем найти этого собственника, определиться с ним, решить вопрос об изъятии у него этого земельного участка, поскольку участок не используется, заброшенный. При необходимости обратиться в суд, получить судебное решение и соответственно решать уже с этим участком».

В селе Кожурла пока принимают только профилактические меры.

Елена Нехаева, глава Кожурлинского сельского совета: «Когда находим хозяев, либо созваниваемся по телефону, либо через паспортный стол мы это делаем, по возможности, конечно, и обращаемся, лично я с ними общаюсь, созваниваемся, объясняю, но знаете — категорических мер к ним еще не было принято».

На снос ветхих построек в бюджете нет средств. Заявляет глава сельсовета. Уже решено собрать волонтеров, которые очистят заброшенные участки от сухостоя. Максимум — заколотят в домах окна и двери.