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17:59 (мск), источник: Янтарный край

Литр бензина в Калининградской области подорожал до 39,6 рубля

В Калининградской области на 22 мая 2017 года средняя цена литра бензина составила 39 рублей и 59 копеек.

Так, литр бензина марки АИ-92 можно было приобрести на АЗС региона за 38 рублей и 78 копеек, АИ-95 — за 40 рублей и 94 секунды, а литр дизельного топлива — за 38 рублей и 77 копеек.

Отметим, средняя цена бензина в СЗФО составила на означенную дату 38 рублей за литр. Такие цифры приводит Росстат.

Интересно, что на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-95 и выше стоит от 38,70 до 42,20 рубля, в Санкт-Петербурге — от 38,80 до 41,24 рубля за литр.

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