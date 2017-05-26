Литр бензина в Калининградской области подорожал до 39,6 рубля

Так, литр бензина марки АИ-92 можно было приобрести на АЗС региона за 38 рублей и 78 копеек, АИ-95 — за 40 рублей и 94 секунды, а литр дизельного топлива — за 38 рублей и 77 копеек.

Отметим, средняя цена бензина в СЗФО составила на означенную дату 38 рублей за литр. Такие цифры приводит Росстат.