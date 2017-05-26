С зарплат свердловчан спишут 100 миллионов за долги по налогам

— По данным на первое мая сумма задолженности по налогам составляет 59,8 миллиардов рублей. Из них 21 миллиард долгов пенсионных фондов и 38,7 прочих долгов по налоговым платежам, среди которых 4,5 миллиарда долги физических лиц по имущественным налогам, — рассказал журналистам начальник отдела урегулирования задолженностей управления налоговой службы по Свердловской области Артем Баюра.

Как отмечают в надзорных органах, должники обычно не бедные люди: у них есть деньги, дорогостоящее имущество с высокими налогами на него, а не платят они потому, что — неудобно, нет времени, просто забыли.

— Наша задача — создать условия, при которых человеку неудобно не платить налоги. Мы сообщаем работодателю о долгах, общаемся по телефону с этим человеком. Появление электронных ресурсов с открытой информацией о долгах тоже способствует стимулирует должников. Кому понравится, что каждый может узнать, сколько ты задолжал? — говорит Баюра.

Способов борьбы с недобросовестными налогоплательщиками много. Долги юридических лиц, к примеру, могут взыскивать и с его руководителя — он отвечает своим имуществом за долги предприятия. В случае с физическими лицами исполнительные документы могут предъявить к работодателю или счету в банке.

— Сейчас из зарплат пяти тысяч свердловчан удерживается 100 миллионов рублей. То есть, каждый месяц у каждого должника из зарплаты вычитается сумма для покрытия долга. Так же в работе находится 23 тысячи постановлений о списании средств с банковских счетов. А в преддверии периода отпусков выехать за границу не смогут более двух тысяч должников по налоговым обязательствам, — сообщила начальник отдела организации исполнительного производства управления службы судебных приставов Кристина Кашина.