Обманутых дольщиков дома на ул. Спортивной в Тольятти обеспечат квартирами в других объектах
Обманутых дольщиков дома на ул. Спортивной, 1.2Г в Тольятти обеспечат квартирами в других объектах либо вернут вложенные в проблемную долевку средства.
Обманутых дольщиков дома на ул. Спортивной, 1.2Г в Тольятти обеспечат квартирами в других объектах либо вернут вложенные в проблемную долевку средства.
Такое решение обсуждалось на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области под председательством первого
Напомним, строительство дома началось без разрешительных документов, здание строилось самовольно. Работы были приостановлены Госинспекцией строительного надзора в августе 2008 года. В 2010 г. в отношении застройщика — ООО «Горстрой» — была введена процедура внешнего управления. Долгое время региональный минстрой пытался найти
Результатом совместных усилий стало завершение строительства и сдача в эксплуатацию жилого дома по адресу ул. Спортивная 1.2 Д — дом был сдан в сентябре 2014 года. В новостройку заселились 169 семей дольщиков.
В качестве застройщика для постройки другой секции дома, где своего жилья ждут 65 обманутых дольщиков — по ул. Спортивной 1.2Г — был выбран СОФЖИ. За это время был проведен полный комплекс инженерных изысканий разработан и утвержден проект строительства на данной площадке трех домов.
Поскольку на площадке отсутствуют инженерные коммуникации, для начала строительства здесь требуются существенные финансовые затраты — около 250 млн рублей. Еще около 200 млн руб. нужно для постройки самих зданий.
В качестве варианта решения проблемы члены межведомственной комиссии предложили приобрести для дольщиков дома по ул. Спортивной 1.2Г жилье в других объектах, в частности, рассмотреть возможность приобретения квартир в сданных в 2016 г. новостройках.