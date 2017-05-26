«Мотовилихинские заводы» не будут выплачивать дивиденды из-за убытка в 2, 4 млрд руб
Сегодня ПАО «Мотовилихинские заводы» сообщило о решениях совета директоров по проведению годового собрания акционеров, которое состоится 20 июня.
Сегодня ПАО «Мотовилихинские заводы» сообщило о решениях совета директоров по проведению годового собрания акционеров, которое состоится 20 июня.
Совет директоров МЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год, поскольку обществом получен чистый убыток в размере 2, 427 млрд руб.
Этот убыток предлагается присоединить к непокрытому убытку прошлых лет. Кроме того, совет директоров МЗ рекомендовал вновь избрать своим председателем Сергея Абрамова, замгендиректора ГК «Ростех».