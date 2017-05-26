Белстат: врачи уже получают $500

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Средняя заработная плата врачей за апрель составила порядка 500 долларов США, сообщили в пятницу в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал довести уровень средней зарплаты по стране до отметки в 500 долларов — около тысячи белорусских рублей. Такого уровня оплаты труда должны достичь как частный сектор, так и бюджетные предприятия и сферы, в том числе медицина и образование.

Согласно данным Белстата за апрель, средняя зарплата белорусских врачей по стране составила 980 рублей — то есть порядка 500 долларов. По Минску уровень превышает отметку в тысячу рублей. Меньше всего врачи получают в Гродненской области — порядка 866 рублей.

Средняя же заработная плата в сфере здравоохранения в предыдущем месяце составила 615 рублей — порядка 350 долларов.

Средняя зарплата же в целом по Беларуси в прошлом месяце составила 776,7 рублей.