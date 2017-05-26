Движение по Комсомольскому проспекту ограничено до 2 июня

В Челябинске до 2 июня ограничено движение по Комсомольскому проспекту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по Комсомольскому проспекту, на участке от Свердловского проспекта до улицы Чайковского, ограничено движение до 22.00 2 июня», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 9 июня продлено ограничение движения по улице Артиллерийская — на перекрестке Ловина и Артиллерийской (от дома 117/6 до дома 119), где продолжается реконструкция участка теплотрассы.