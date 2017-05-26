Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Порошенко поручил выдать паспорта жителям Донбасса и Крыма
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Алена Шишкова показала фигуру в откровенном купальнике
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
14События недели в фотографиях
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15:36 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Антимонопольщики продолжают борьбу за маршрутные такси в Волгограде

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, в котором законным и обоснованным было признано решение Волгоградского антимонопольного управления по жалобе перевозчиков ИП Рубцова Ю. Е., ООО «ГАЗ», ООО «СТО», сообщает ВДТВ Волгоградское УФАС.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В конце июля 2016 года антимонопольное ведомство вынесло три решения по жалобам перевозчиков на конкурс, проведенный комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Речь идет о конкурсе на право осуществления перевозок по пригородным маршрутам Волгоградской области. Все три решения — в пользу перевозчиков.

Комитет транспорта оспорил решения УФАС в суде. Арбитражный суд Волгоградской области признал решения законными и обоснованными. В силе оставлены решения и апелляционной инстанцией. Комитет подал и кассационные жалобы, первая из которых оставлена без удовлетворения 20 апреля, вторая — 25 мая, рассмотрение третей жалобы назначено на 30 мая.

Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников подчеркивает, что уверен, что и третье решение ведомства будет поддержано кассационной инстанцией.

Также Лучников сообщил, что администрация Волгограда обжаловала предупреждения Волгоградского УФАС России об отмене «отмены» маршруток в Волгограде. Юристы антимонопольного ведомства готовят апелляционную жалобу на решение Волгоградского арбитражного суда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
Серебренников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь