Антимонопольщики продолжают борьбу за маршрутные такси в Волгограде

В конце июля 2016 года антимонопольное ведомство вынесло три решения по жалобам перевозчиков на конкурс, проведенный комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Речь идет о конкурсе на право осуществления перевозок по пригородным маршрутам Волгоградской области. Все три решения — в пользу перевозчиков.

Комитет транспорта оспорил решения УФАС в суде. Арбитражный суд Волгоградской области признал решения законными и обоснованными. В силе оставлены решения и апелляционной инстанцией. Комитет подал и кассационные жалобы, первая из которых оставлена без удовлетворения 20 апреля, вторая — 25 мая, рассмотрение третей жалобы назначено на 30 мая.

Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников подчеркивает, что уверен, что и третье решение ведомства будет поддержано кассационной инстанцией.

Также Лучников сообщил, что администрация Волгограда обжаловала предупреждения Волгоградского УФАС России об отмене «отмены» маршруток в Волгограде. Юристы антимонопольного ведомства готовят апелляционную жалобу на решение Волгоградского арбитражного суда.