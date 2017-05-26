В Самаре Ледовый дворец не успеют построить к чемпионату мира по футболу

К чемпионату мира по футболу в России в 2018 году, матчи которого также пройдут и в Самаре, будет сооружен только внешний фасад Ледового дворца и благоустроена территория вокруг него. Об этом губернатор Николай Меркушкин заявил в прямом эфире телеканала «Россия-24».

По словам главы области, строительство Ледового дворца не входит в программу подготовки региона к чемпионату мира по футболу, но решение о начале его строительства принято, — объяснил губернатор.