Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Названо средство против пищевого запоя
Порошенко поручил выдать паспорта жителям Донбасса и Крыма
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Шишкова поделилась откровенным снимком в купальнике - СМИ
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
14События недели в фотографиях
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15:50 (мск), источник: ИА REGNUM

В Самаре Ледовый дворец не успеют построить к чемпионату мира по футболу

Самарский губернатор Николай Меркушкин открыл планы по поводу строительства Ледового дворца, который будет возведен вместо Дворца спорта ЦСК.

К чемпионату мира по футболу в России в 2018 году, матчи которого также пройдут и в Самаре, будет сооружен только внешний фасад Ледового дворца и благоустроена территория вокруг него. Об этом губернатор Николай Меркушкин заявил в прямом эфире телеканала «Россия-24».

По словам главы области, строительство Ледового дворца не входит в программу подготовки региона к чемпионату мира по футболу, но решение о начале его строительства принято, — объяснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Самарской области выделено 75,8 млн рублей на демонтаж Дворца спорта ЦСК в Самаре на улице Молодогвардейской. В мае власти объявили аукцион по сносу этого спортивного объекта. Согласно техническому заданию, демонтаж Дворца спорта должен быть выполнен до 31 августа 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
Серебренников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь