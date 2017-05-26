В Самаре Ледовый дворец не успеют построить к чемпионату мира по футболу
Самарский губернатор Николай Меркушкин открыл планы по поводу строительства Ледового дворца, который будет возведен вместо Дворца спорта ЦСК.
Самарский губернатор Николай Меркушкин открыл планы по поводу строительства Ледового дворца, который будет возведен вместо Дворца спорта ЦСК.
К чемпионату мира по футболу в России в 2018 году, матчи которого также пройдут и в Самаре, будет сооружен только внешний фасад Ледового дворца и благоустроена территория вокруг него. Об этом губернатор Николай Меркушкин заявил в прямом эфире телеканала «Россия-24».
Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Самарской области выделено 75,8 млн рублей на демонтаж Дворца спорта ЦСК в Самаре на улице Молодогвардейской. В мае власти объявили аукцион по сносу этого спортивного объекта. Согласно техническому заданию, демонтаж Дворца спорта должен быть выполнен до 31 августа 2017 года.