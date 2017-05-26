В регионе наградили лучших предпринимателей

Обращаясь к участникам форума, вице-губернатор, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков отметил, что сегодня в регионе работа с предпринимательским сообществом перешла в формат прямого общения.

— Встречи прошли во всех районах Волгограда, в них приняли участие более 500 предпринимателей, — сказал он. — Диалог власти и бизнеса будет продолжен в районах области. От такого партнерства выигрывает и предпринимательство, и государство в целом.

По его словам, результативность мер, которые предпринимает государство для развития бизнеса, во многом зависит от инициативы самих предпринимателей, от их готовности взять на себя ответственность.

Награды получили лучшие представители предпринимательства в самых разных отраслях — от сельского хозяйства и промышленности, до туриндустрии и образования. Отмечены были молодые предприниматели и женщины-бизнесмены, более 20 волгоградских бизнесменов были награждены по итогам конкурса «Царицынский бизнес-2017».

18 предпринимателей получили благодарности губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Среди них руководитель центра развития ребенка «Смайлик» из Палласовки Наталья Перченко. В бизнес она пришла из образования. 20 лет отработала учителем начальных классов. И три года назад решила создать центр развития для работы с дошкольниками. Сейчас в Старой Полтавке и Николаевске открыла филиалы центра. В общей сложности в этих трех центрах занимается около 200 малышей.

— Готовим детей к школе, у нас они занимаются с логопедом, изучают английский язык, — говорит Наталья Перченко. — Также у нас есть творческие направления — музыкальный театр и хореография. Родители говорят, что их интересует, и я стараюсь ответить на этот социальный запрос — открыть такое направление.