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15:59 (мск), источник: РИАЦ

В регионе наградили лучших предпринимателей

В Волгограде стартовал форум «Деловой климат региона» На нем 126 представителей бизнеса были отмечены за вклад в развитие предпринимательства на территории Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Обращаясь к участникам форума, вице-губернатор, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков отметил, что сегодня в регионе работа с предпринимательским сообществом перешла в формат прямого общения.

— Встречи прошли во всех районах Волгограда, в них приняли участие более 500 предпринимателей, — сказал он. — Диалог власти и бизнеса будет продолжен в районах области. От такого партнерства выигрывает и предпринимательство, и государство в целом.

По его словам, результативность мер, которые предпринимает государство для развития бизнеса, во многом зависит от инициативы самих предпринимателей, от их готовности взять на себя ответственность.

Награды получили лучшие представители предпринимательства в самых разных отраслях — от сельского хозяйства и промышленности, до туриндустрии и образования. Отмечены были молодые предприниматели и женщины-бизнесмены, более 20 волгоградских бизнесменов были награждены по итогам конкурса «Царицынский бизнес-2017».

18 предпринимателей получили благодарности губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Среди них руководитель центра развития ребенка «Смайлик» из Палласовки Наталья Перченко. В бизнес она пришла из образования. 20 лет отработала учителем начальных классов. И три года назад решила создать центр развития для работы с дошкольниками. Сейчас в Старой Полтавке и Николаевске открыла филиалы центра. В общей сложности в этих трех центрах занимается около 200 малышей.

— Готовим детей к школе, у нас они занимаются с логопедом, изучают английский язык, — говорит Наталья Перченко. — Также у нас есть творческие направления — музыкальный театр и хореография. Родители говорят, что их интересует, и я стараюсь ответить на этот социальный запрос — открыть такое направление.

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В числе награжденных — глава крестьянско-фермерского хозяйства Светлоярского района Сергей Думбров. Свое сельскохозяйственное производство он начинал с нуля 25 лет назад. Сегодня стал одним из крупных фермеров района.

— За последние 15 лет увеличил площадь обрабатываемой земли в 300 раз. Без кредитов, лизингов и долгов, — говорит Сергей Думбров. — Было 40 га земли, а сейчас 12 тысяч гектаров.

Чтобы понять масштабы достаточно представить Волгоград. Примерно весь наш город на всю длину и в ширину на 2 километра обрабатывают в этом крестьянско-фермерском хозяйстве земли.

Секретом своего успеха глава КФХ считает упорный труд, а также меры господдержки, которые помогали выжить в непростые времена.

После торжественной части участники форума были приглашены на круглые столы. Предпринимателям рассказали о повышении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности субъектов малого и среднего бизнеса, об инструментах защиты и поддержки своего дела, о роли женского предпринимательства. Также всем желающим был предложен тренинг «Секреты успеха».

Сегодня развитие предпринимательства, улучшение делового климата в регионе — одно из приоритетных направлений работы областной власти. На расширенной встрече с представителями малого и среднего бизнеса губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил перед экономическим блоком региона порядка 20 задач, одна из которых — увеличение в течение пяти лет доли трудоспособного населения, занятого в малом и среднем бизнесе, с 17% до 25%. Это должно повлиять на динамику валового регионального продукта, способствовать его росту к 2021 году до 1 трлн рублей.

Для решения поставленных губернатором задач в регионе выстраивается новый формат взаимодействия с бизнесом, основанный на открытом диалоге. Встречи с предпринимательским сообществом в районах области продолжатся до конца июля.

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