Соколов: плохой ремонт дорог в Омской области может повлечь перераспределение господдержки
Глава министерства транспорта РФ отметил, что «федеральный бюджет за некачественные дороги платить точно не будет».
Глава министерства транспорта РФ отметил, что «федеральный бюджет за некачественные дороги платить точно не будет».
НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ будет инициировать перераспределение государственной поддержки в случае выявления в Омской области фактов заведомо некачественного ремонта дорог и их приемки заказчиком. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов на совместном совещании с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергеем Меняйло.
Совещание посвящено реализации в субъектах РФ приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
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«Если будут выявлены факты заведомо некачественного ремонта дорог или приемки таких дорог, я буду лично докладывать руководству страны о бездействии власти на местах с предложениями о перераспределении федеральной поддержки на другие нужды, в первую очередь дорожные, в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”. Федеральный бюджет за некачественные дороги платить точно не будет», — заявил Соколов.
По его словам, в Омской области проверки выявили значительное количество нарушений технологии при производстве дорожных работ в 2016 году. «В настоящий момент в Омской области из 47 объектов законтрактованы пять, так что мы видим, что велик риск повторения прошлогодней ситуации», — подчеркнул Соколов.
Министр отметил, что именно Омск в 2016 году спровоцировал волну негатива в отношении качества городских дорог. «Омской области были выделены самые большие средства на проведение в нормативное состояние… И какие результаты?» — высказал недоумение глава министерства транспорта.
Жалоба на дороги.
В апреле 2016 года жительница Омска Екатерина Черненко в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на плохое состояние региональных дорог и бездействие местных властей. Глава государства призвал привести дороги в порядок к 300-летию города, которое отмечалось в августе прошлого года.
В результате в 2016 году дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил рекордные 7,7 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом в регионе заделали в 1,6 раза больше ям — 713,9 тыс. квадратных метров, объемы ремонта автомобильных дорог выросли в 6,8 раз и составили 204,7 километра, было обеспечено содержание более 10 тыс. километров региональных дорог и построены новые дорожные объекты.