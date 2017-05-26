Соколов: плохой ремонт дорог в Омской области может повлечь перераспределение господдержки

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ будет инициировать перераспределение государственной поддержки в случае выявления в Омской области фактов заведомо некачественного ремонта дорог и их приемки заказчиком. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов на совместном совещании с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергеем Меняйло.

Совещание посвящено реализации в субъектах РФ приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть возможность внедрения программного комплекса, который обеспечит общественный контроль за качеством дорожных работ. В апреле 2017 года в ходе визита в Омск он отметил, что дороги не должны ремонтироваться всего на несколько месяцев, а подрядчики должны нести ответственность за некачественный ремонт.

«Если будут выявлены факты заведомо некачественного ремонта дорог или приемки таких дорог, я буду лично докладывать руководству страны о бездействии власти на местах с предложениями о перераспределении федеральной поддержки на другие нужды, в первую очередь дорожные, в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”. Федеральный бюджет за некачественные дороги платить точно не будет», — заявил Соколов.

По его словам, в Омской области проверки выявили значительное количество нарушений технологии при производстве дорожных работ в 2016 году. «В настоящий момент в Омской области из 47 объектов законтрактованы пять, так что мы видим, что велик риск повторения прошлогодней ситуации», — подчеркнул Соколов.

Министр отметил, что именно Омск в 2016 году спровоцировал волну негатива в отношении качества городских дорог. «Омской области были выделены самые большие средства на проведение в нормативное состояние… И какие результаты?» — высказал недоумение глава министерства транспорта.

Жалоба на дороги.

В апреле 2016 года жительница Омска Екатерина Черненко в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на плохое состояние региональных дорог и бездействие местных властей. Глава государства призвал привести дороги в порядок к 300-летию города, которое отмечалось в августе прошлого года.

В результате в 2016 году дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил рекордные 7,7 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом в регионе заделали в 1,6 раза больше ям — 713,9 тыс. квадратных метров, объемы ремонта автомобильных дорог выросли в 6,8 раз и составили 204,7 километра, было обеспечено содержание более 10 тыс. километров региональных дорог и построены новые дорожные объекты.