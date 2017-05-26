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17:01 (мск), источник: RNS

Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о возможных последствиях в случае, если банк начнет работать в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сказал журналистам после годового общего собрания акционеров кредитной организации.

Наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций — не тот, который есть сейчас.
Герман Греф

По словам Грефа, банк провел анализ возможных последствий такого решения. «Последствия для экономики страны будут таковы, что даже пока не может идти речи о начале нашей работы в Крыму», — подвел итог Греф.

Комментарии
12
Андрей Исмагилов
Никто не признает Крым Российским, пока наши Грефы дают повод сомниваться в этом.
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Иван Петров
А что другого повода, кроме Крыма, для санкций трудно придумать?
Если человек не может достойно руководить банком, развивать присутствие банка на территориях, он должен уйти.
Ну или застрелиться ( если честь имеет).
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Александр Моисеев
Греф объявил финансовую блокаду Крыму?!
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