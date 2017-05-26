Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о возможных последствиях в случае, если банк начнет работать в Крыму.
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о возможных последствиях в случае, если банк начнет работать в Крыму.
Об этом он сказал журналистам после годового общего собрания акционеров кредитной организации.
Наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций — не тот, который есть сейчас.
По словам Грефа, банк провел анализ возможных последствий такого решения. «Последствия для экономики страны будут таковы, что даже пока не может идти речи о начале нашей работы в Крыму», — подвел итог Греф.
Если человек не может достойно руководить банком, развивать присутствие банка на территориях, он должен уйти.
Ну или застрелиться ( если честь имеет).