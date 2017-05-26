Юрий Лужков начал выпуск сыров «Медовые лужки» под Калининградом

«Оборудование (для производства — прим. ТАСС) закуплено и установлено. Мы уже произвели первую партию сыра — к 9 мая», — сказал Юрий Лужков, отвечая на вопросы ТАСС.

«Первую партию сделали так называемого адыгейского сыра, но это пробная партия — для освоения технологии. Основные наши направления — это мягкие сыры: бри, камамбер. Далее планируем выпускать твердые сыры — вплоть до производства пармезана», — добавил он, не став уточнять объемы инвестиций в развитие нового направления деятельности своего хозяйства.

Для сыроварни было закуплено оборудование производства Словении. Ее емкость 300 литров. При выходе цеха на полную мощность он сможет обеспечивать выпуск до 150−200 кг сыра в день. Для производства, по словам Лужкова, хозяйство использует собственное сырье, расширяя поголовье стада коров.

«Для получения сырья — мы покупаем коров в Германии. Вместе с нашим поголовьем, у нас около 100 голов, это будет хорошее стадо по производству молока. Сейчас мы получаем 1,5−2 т молока в сутки, — пояснил он. — К концу года наше фермерское хозяйство с учетом производственных мощностей и увеличения стада выйдет на производство 1 т сыра в сутки».

«Сыр в ближайшее время будем реализовывать с указанием его наименования и названия производителя — “Медовые лужки” — в основном в ближайших к нашему хозяйству городах Калининградской области. Уверен, спрос на наш продукт будет», — добавил бывший столичный мэр, отметив, что хозяйство имеет возможности для расширения производства сыров, однако это будет зависеть от объемов продаж.

Агрокомплекс под Калининградом

Хозяйство Юрия Лужкова в Калининградской области занимается выращиванием зерновых культур, рапса. В нем занято более 100 человек. Завод «Веедерн» является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Агрокомплекс также занимается овцеводством, переработкой сельхозпродукции.

Выращивание и переработка гречихи, по словам бывшего столичного мэра, является основным направлением его деятельности. Его хозяйство начало выращивание этой культуры первым в области в 2013 году и первым запустило производство по переработке гречихи, способное переработать до 8−10 тыс. т зерна. С конца прошлого года налажена работа цеха по выращиванию грибов.