Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Шишкова поделилась откровенным снимком в купальнике - СМИ
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
17:14 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь не видит альтернативы российскому топливу для БелАЭС

Пока нет удачного опыта использования топлива не российского производства для российских реакторов, но все возможно в будущем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Беларусь пока не видит альтернативы использования ядерного топлива не российского производства для Белорусской АЭС, заявил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

Читайте также
Суриков: Беларусь может построить еще два ядерных реактора

Таким образом он ответил в Островце на вопрос посла Украины в Беларуси Игоря Кизима о том может ли в будущем Беларусь использовать топливо не российского производства, например, компании Вестингауз.

«Автомобиль тоже ест и 95, и 92, и 98 бензин, но есть оптимальные варианты. Так и под каждый тип реактора разработан свой тип топлива. Мы знаем, что есть неудачный пока опыт использования топлива Вестингауз для российских реакторов», — сказал Михадюк.

В ответ на это Кизима заметил, что Украина использует топливо производства этой компании.

«Но этот опыт ещё нельзя назвать удачным», — ответил дипломату Белорусский замминистра.

Он подчеркнул, что Беларусь в выборе поставщика топлива будет исходить не только из соображений цены, но и из соображений безопасности.

«Если будет альтернатива, проверенная жизнью… пока такой альтернативы нет. Но перспективе все возможно. Наука движет прогресс», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На обзорной площадке в Гродно ЖКХ строит неизвестный объект
Генконсулу и консулу России в Нарве предписали покинуть Эстонию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД попросил россиян избегать мест скопления людей в Египте
Серебренников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь