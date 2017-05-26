Беларусь не видит альтернативы российскому топливу для БелАЭС

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Беларусь пока не видит альтернативы использования ядерного топлива не российского производства для Белорусской АЭС, заявил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

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Таким образом он ответил в Островце на вопрос посла Украины в Беларуси Игоря Кизима о том может ли в будущем Беларусь использовать топливо не российского производства, например, компании Вестингауз.

«Автомобиль тоже ест и 95, и 92, и 98 бензин, но есть оптимальные варианты. Так и под каждый тип реактора разработан свой тип топлива. Мы знаем, что есть неудачный пока опыт использования топлива Вестингауз для российских реакторов», — сказал Михадюк.

В ответ на это Кизима заметил, что Украина использует топливо производства этой компании.

«Но этот опыт ещё нельзя назвать удачным», — ответил дипломату Белорусский замминистра.

Он подчеркнул, что Беларусь в выборе поставщика топлива будет исходить не только из соображений цены, но и из соображений безопасности.

«Если будет альтернатива, проверенная жизнью… пока такой альтернативы нет. Но перспективе все возможно. Наука движет прогресс», — сказал он.