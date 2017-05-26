На обзорной площадке в Гродно ЖКХ строит неизвестный объект

ГРОДНО, 26 мая — Sputnik Валерия Соловьева. Пока одни гродненские службы из кожи вон лезут, чтобы привлекать как можно больше туристов, другие прямо посреди самой красивой смотровой площадки Гродно начали строить непонятный объект. Местные жители хотят остановить стройку любой ценой. Они уверены, что оно может испортить вид туристического объекта.

Сюда туристы сотнями едут.

Речь идет о территории, которая расположена на высокой горке возле Старого моста напротив «БИП — Институт правоведения». Именно отсюда открывается самый красивый вид на Гродно. С одной точки можно увидеть старые костелы, драмтеатр, Новый замок, Коложу, часть советской площади, фонтан «Дружбы народов», старый мост, недавно горевший старый пивзавод. Официально она не является видовой площадкой, но фактически именно сюда приезжают гости, чтобы делать самые красивые фото Гродно.

Волнения начались после того, как рабочие сказали жителям, что строится очередная контейнерная площадка для раздельного сбора мусора. В городской архитектуре им не смогли пояснить, какой объект планируется возвести в этом месте.

«Сюда же туристы сотнями приезжают, чтобы делать фото, горожане приходят, чтобы погулять в сквере и полюбоваться на красивые виды, молодожены устраивают фотосессии. Начинать стройку здесь надо с умом», — говорит Людмила Зданюк, жительница дома № 16 по улице Дарвина.

Пенсионерка Людмила Зданюк будет собирать подписи, чтобы стройку объекта перенесли в другое место.

Ее соседка Татьяна Казак добавляет, что на смотровой площадке в праздничные дни на протяжении последних лет устанавливают специальный стенд с достопримечательностями Гродно и разноцветными флагами. А когда на площади Советской запускают салют, то именно здесь собираются горожане, чтобы полюбоваться фейерверком.

Внизу, под склоном, расположена могила секретаря партийного бюро части Григория Александровича Горновых. Он командовал ротой, которая вечером 20 сентября 1939 года вела бой у моста через Неман, защищая город.

Непонятная стройка — в центре обзорной площадки.

Сейчас рядом с обзорной площадкой располагается сквер, который раскинулся между улицами Дарвина и Левонабережной. Здесь много зеленых деревьев и кустарников, установлены лавочки с видом на центр города.

Строительные работы в сквере на улице Дарвина начались 25 мая. Рабочие успели залить бетонное основание и установить бордюры практически в центре места для обзорных экскурсий. Еще недавно там был газон.

Строители залили бетонное основание с бордюрами прямо в центре обзорной площадки.

Местные жители начали бить тревогу. Написали коллективное обращение в горисполком и облисполком, в ближайшие выходные планируют собрать несколько сотен подписей за то, чтобы остановить строительство и перенести его в другое место. Они уверены, что место выбрано неудачно — новое сооружение будет загораживать вход на площадку. По их мнению, в популярном для туристов месте нужно возводить то, что привлечет иностранных гостей. Но ни в коем случае не большую мусорку или ларек в виде будки или фургона для торговли фастфудом.

Что сказали в горисполкоме.

Как сообщил Sputnik начальник сектора идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Андрей Ярошевич, на обзорной площадке по улице Горновых сооружается не контейнерная, а обычная плоскостная площадка. Работы выполняются силами городского ЖКХ. На площадке планируется установить торговый объект. Каким будет этот объект, еще не известно. Дата аукциона также не определена.

Собеседник подчеркнул, что здесь может разместиться либо торговый объект, например, для продажи сувениров, либо объект общественного питания. Он уверил, что новый объект в будущем не закроет обзор площадки и не должен испортить вид места притяжения туристов.