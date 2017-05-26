В Пулково изменятся тарифы на парковку

«Мы изучаем потребности клиентов и адаптируем условия пользования паркингом соответствующим образом. В рамках этой работы, на основе международной практики внедрения концепции kiss&fly в ведущих аэропортах мира мы приняли решение сократить бесплатное время пребывания машин непосредственно у терминала до 10 минут. Такой интервал позволяет повысить пропускную способность подъездной зоны аэропорта без ущерба для комфорта пассажиров. При этом благодаря широкому спектру парковочных зон и тарифов с минимальной стоимостью часа от 100 рублей и недели от 700 рублей автомобилисты могут выбрать наиболее подходящее предложение в зависимости от цели визита в аэропорт», — отметил Денис Павшинский, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

Парковочный комплекс Пулково включает 2,5 тысячи мест и разделен на несколько парковочных зон, работающих круглосуточно. В непосредственной близости к аэропорту, в 2 минутах, расположены крытая парковка P1, оснащённая станцией для зарядки электромобилей, а также открытые парковки P2 и P3 (3 и 5 минут от терминала). Долгосрочная открытая парковка P4 расположена в 10 минутах ходьбы от терминала, между ней и терминалом курсирует бесплатный шаттл. Есть парковка для автобусов.