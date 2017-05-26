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17:43 (мск), источник: Интерфакс

Путин поручил внести в Думу законопроект о переселении из аварийного жилья

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля 2018 года внести в Думу законопроект о бессрочном действии механизмов по переселению граждан из аварийного жилья.

Источник: РИА "Новости"

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — говорится в перечне поручений главы государства о итогам совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Поручения опубликованы в пятницу на сайте Кремля.

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Кроме того, российский лидер поручил Генпрокуратуре до 15 сентября провести проверку фактов невключения в региональные программы расселения аварийного жилья домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года.

Президент рекомендовал руководителям регионов «лично провести разъяснительную работу с гражданами в случае невыполнения в установленный срок обязательств по их переселению из аварийного жилищного фонда».

Также главы регионов должны обеспечить личный контроль за устранением выявленных дефектов в многоквартирных домах, предоставляемых гражданам в рамках региональных адресных программ по переселению из аварийного жилищного фонда.

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