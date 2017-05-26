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17:56 (мск), источник: РИА Крым

В Минэкономразвития Крыма рассказали о механизмах поддержки малого и среднего бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости (Крым). Развитие малого и среднего бизнеса в Крыму поддерживают три инфраструктурные организации: Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования и специальный фонд, который обеспечивает обучение предпринимателей по разным направлениям деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр экономического развития РК Андрей Мельников.

По его словам, с точки зрения финансовой поддержки Гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования дают возможность софинансирования и получения гарантий по кредитам в банке. Этой поддержкой воспользовались несколько сотен крымских предпринимателей, отметил министр.

«Когда индивидуальные предприниматель хочет получить банковский кредит, но у него нет собственного обеспечения, ему на помощь может прийти Гарантийный фонд, который предоставит поручительство по кредиту банку для того, чтобы предприниматель этот кредит получил. Мы также можем помочь получить финансирование или соответствующие гарантии от Корпорации малого и среднего бизнеса. Число предпринимателей, которые воспользовались этой поддержкой, несколько сотен человек, объемы не очень большие — несколько сотен миллионов рублей», — сообщил он.

Что касается Фонда микрофинансирования, с его помощью предприниматель по определенным программам может получить льготный кредит на сумму до 3 миллионов рублей по различным направлениям деятельности, уточнил Мельников.

«Это тоже объемы выдачи кредитов на уровне нескольких сотен миллионов рублей. У нас нет финансовых возможностей для того, чтобы удовлетворить полностью потребности малого и среднего бизнеса по этим направлениям, но все, что мы с точки зрения бюджета и софинансирования из федерального бюджета можем сделать, мы будем делать», — заявил он.

Министр при этом отметил, что все лимиты по программам поддержки выбираются достаточно быстро, поскольку, по словам Мельникова, такого рода льготных инструментов на уровне Республики больше нет. Он подчеркнул, что задача министерства приложить максимум усилий, чтобы софинансирование получили как можно больше предпринимателей. Для этого пришлось даже последовательно снизить предельную сумму.

«Допустим, по Гарантийному фонду мы можем выдавать гарантии до 25 млн рублей. Мы пошли на управленческое решение и снизили до 20 млн рублей с тем, чтобы большее число людей могли воспользоваться этим инструментом. По идее, у нас есть возможность, чтобы увеличить сумму в сфере микрокредитования. Мы не идем на это только для того, чтобы как можно большее число предпринимателей по наиболее эффективным проектам получили эти деньги», — пояснил министр.

Андрей Мельников также рассказал, что большинство проектов, получивших поддержку, связано с инновациями, промышленностью и сельским хозяйством. Главная задача, по словам главы ведомства, поддержать «реальные предприятия, которые производят материальную продукцию».

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