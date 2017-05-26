На открытие Воронежского промышленного форума съехались представители 80 компаний

Десятый воронежский промышленный форум открылся в индустриальном парке «Масловский» во вторник, 23 мая. Участниками форума стали представители более 80 предприятий из Воронежской, Московской, Ленинградской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей и других регионов России, а также из Белоруссии.

— Этот форум проходит в то время, когда на федеральном уровне и на уровне Воронежской области и всех субъектов РФ формируется стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Я уверен, что вопросы, которые будут рассматриваться сегодня, найдут отражение в этих стратегических документах, — сказал на открытии форума зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.

Воронежский промышленный форум продлится два дня. В рамках мероприятия будут работать 29 деловых площадок, в которых примут участие более 80 спикеров. В дополнение к деловой программе форума пройдет «Биржа контактов», в которой поучаствуют более 500 компаний со всей России.

Организаторы форума — правительство Воронежской области, региональный департамент промышленности, Торгово-промышленная палата Воронежской области и Ассоциация вузов Черноземья.