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18:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На открытие Воронежского промышленного форума съехались представители 80 компаний

Деловые площадки будут работать 2 дня.

Десятый воронежский промышленный форум открылся в индустриальном парке «Масловский» во вторник, 23 мая. Участниками форума стали представители более 80 предприятий из Воронежской, Московской, Ленинградской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей и других регионов России, а также из Белоруссии.

— Этот форум проходит в то время, когда на федеральном уровне и на уровне Воронежской области и всех субъектов РФ формируется стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Я уверен, что вопросы, которые будут рассматриваться сегодня, найдут отражение в этих стратегических документах, — сказал на открытии форума зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.

Воронежский промышленный форум продлится два дня. В рамках мероприятия будут работать 29 деловых площадок, в которых примут участие более 80 спикеров. В дополнение к деловой программе форума пройдет «Биржа контактов», в которой поучаствуют более 500 компаний со всей России.

Организаторы форума — правительство Воронежской области, региональный департамент промышленности, Торгово-промышленная палата Воронежской области и Ассоциация вузов Черноземья.

Воронежский промышленный форум проходит на одной площадке с выставкой-форумом «Логистика Черноземья 2017», где эксперты расскажут предпринимателям о трендах в логистике, оптимизации работы и умении решать сложные логистические задачи.

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