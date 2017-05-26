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21:23 (мск), источник: Ежедневник.by

«Белкельме» признано банкротом

Экономический суд Брестской области признал банкротом закрытое акционерное общество совместного белорусско-испанского предприятия «Белкельме». Общество планируется ликвидировать до 1 февраля 2018 года.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель суда Ольга Пищик.

Суд принял во внимание ходатайство общего собрания кредиторов о ликвидации предприятия-должника и согласился с доводами кризисного управляющего о том, что восстановить платежеспособность ЗАО не представляется возможным. В отношении должника открыто ликвидационное производство сроком до 1 февраля 2018 года.

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На суде было отмечено, что закрытие предприятия не повлечет неприятных социальных последствий для Белоозерска. Практически весь трудовой коллектив «Белкельме», а это 240 человек, переведен на фабрику «Вердимар», которой Брестский облисполком передал имущественный комплекс СП.

На ликвидируемом предприятии осталось всего 22 человека, из которых 12 заняты в торговле. Конкурсное производство в отношении «Белкельме» было открыто 30 января 2017 года. Тогда же дело о его банкротстве начали готовить к судебному разбирательству. При анализе финансового состояния предприятия за 2015−2016 годы было установлено, что его неплатежеспособность имеет устойчивый характер. ЗАО не в состоянии исполнять свои краткосрочные платежные обязательства (долгосрочные обязательства у него отсутствуют).

В числе основных причин, которые способствовали развитию негативной ситуации на предприятии, отмечались приобретенное 15 лет назад устаревшее оборудование и отсутствие оборотных средств. Отгруженная потребителям в 2014—2015 годах продукция была возвращена на склад. Речь идет о 52 тыс. пар обуви. Из них по сей день не реализовано более 46,5 тыс. пар.

«Связанный жесткими технологическими рамками производства (оборудование получено от испанского акционера) должник не смог ускорить обновление ассортимента в соответствиями с изменениями спроса на рынке. Это обстоятельство оказало негативное влияние на конкурентоспособность производимой на предприятии продукции. Позиционирование бренда “Белкельме” как “обувь для спорта и активного отдыха из натуральной кожи” потеряло свою актуальность», — отмечено в определении суда.

ЗАО СП «Белкельме» создано в 1993 году, первая партия кроссовок вышла из его цехов в 1995-м. Учредителями предприятия стали Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International A.O. (Испания), ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат».

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