«Белкельме» признано банкротом
Экономический суд Брестской области признал банкротом закрытое акционерное общество совместного
Экономический суд Брестской области признал банкротом закрытое акционерное общество совместного
Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель суда Ольга Пищик.
Суд принял во внимание ходатайство общего собрания кредиторов о ликвидации
На суде было отмечено, что закрытие предприятия не повлечет неприятных социальных последствий для Белоозерска. Практически весь трудовой коллектив «Белкельме», а это 240 человек, переведен на фабрику «Вердимар», которой Брестский облисполком передал имущественный комплекс СП.
На ликвидируемом предприятии осталось всего 22 человека, из которых 12 заняты в торговле. Конкурсное производство в отношении «Белкельме» было открыто 30 января 2017 года. Тогда же дело о его банкротстве начали готовить к судебному разбирательству. При анализе финансового состояния предприятия за 2015−2016 годы было установлено, что его неплатежеспособность имеет устойчивый характер. ЗАО не в состоянии исполнять свои краткосрочные платежные обязательства (долгосрочные обязательства у него отсутствуют).
В числе основных причин, которые способствовали развитию негативной ситуации на предприятии, отмечались приобретенное 15 лет назад устаревшее оборудование и отсутствие оборотных средств. Отгруженная потребителям в 2014—2015 годах продукция была возвращена на склад. Речь идет о 52 тыс. пар обуви. Из них по сей день не реализовано более 46,5 тыс. пар.
«Связанный жесткими технологическими рамками производства (оборудование получено от испанского акционера) должник не смог ускорить обновление ассортимента в соответствиями с изменениями спроса на рынке. Это обстоятельство оказало негативное влияние на конкурентоспособность производимой на предприятии продукции. Позиционирование бренда “Белкельме” как “обувь для спорта и активного отдыха из натуральной кожи” потеряло свою актуальность», — отмечено в определении суда.
ЗАО СП «Белкельме» создано в 1993 году, первая партия кроссовок вышла из его цехов в 1995-м. Учредителями предприятия стали Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International A.O. (Испания), ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат».