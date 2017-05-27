В Воронежской области средняя зарплата выросла до 26 тыс рублей
За год номинальные доходы увеличились на 7,2%.
За год номинальные доходы увеличились на 7,2%.
Средняя номинальная зарплата с января по март 2017 года составила 26 тыс. рублей, сообщила
Существенно — в 1,6 раза — среднеобластной уровень превысила зарплата финансовых и страховых работников. У сотрудников организаций электро- газо- и пароснабжения зарплата оказалась выше среднеобластного уровня на 48%.
В учреждениях здравоохранения зарплата составила 79% от среднеобластной, в образовательных — 83%. Зарплата работников аграрной сферы составила 85% от средней по области.
У работников сферы производства кожаных изделий, текстиля, автотранспорта зарплата составила 41−48% от областного уровня — это самый низкий показатель.
По данным Воронежстата, суммарная задолженность по зарплате работникам на 1 мая 2017 года — 16,9 тыс. рублей. У организаций долг перед 174 работниками.