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10:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области средняя зарплата выросла до 26 тыс рублей

За год номинальные доходы увеличились на 7,2%.

Средняя номинальная зарплата с января по март 2017 года составила 26 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 26 мая. По сравнению с началом 2016 года зарплата выросла на 7,2%. Реальный размер зарплаты в первом квартале 2017 года увеличился на 2,5%. В марте работодатели предлагали жителям Воронежской области в среднем 27,2 тыс. рублей.

Существенно — в 1,6 раза — среднеобластной уровень превысила зарплата финансовых и страховых работников. У сотрудников организаций электро- газо- и пароснабжения зарплата оказалась выше среднеобластного уровня на 48%.

В учреждениях здравоохранения зарплата составила 79% от среднеобластной, в образовательных — 83%. Зарплата работников аграрной сферы составила 85% от средней по области.

У работников сферы производства кожаных изделий, текстиля, автотранспорта зарплата составила 41−48% от областного уровня — это самый низкий показатель.

По данным Воронежстата, суммарная задолженность по зарплате работникам на 1 мая 2017 года — 16,9 тыс. рублей. У организаций долг перед 174 работниками.

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