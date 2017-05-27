В Воронежской области средняя зарплата выросла до 26 тыс рублей

Средняя номинальная зарплата с января по март 2017 года составила 26 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 26 мая. По сравнению с началом 2016 года зарплата выросла на 7,2%. Реальный размер зарплаты в первом квартале 2017 года увеличился на 2,5%. В марте работодатели предлагали жителям Воронежской области в среднем 27,2 тыс. рублей.

Существенно — в 1,6 раза — среднеобластной уровень превысила зарплата финансовых и страховых работников. У сотрудников организаций электро- газо- и пароснабжения зарплата оказалась выше среднеобластного уровня на 48%.

В учреждениях здравоохранения зарплата составила 79% от среднеобластной, в образовательных — 83%. Зарплата работников аграрной сферы составила 85% от средней по области.

У работников сферы производства кожаных изделий, текстиля, автотранспорта зарплата составила 41−48% от областного уровня — это самый низкий показатель.

По данным Воронежстата, суммарная задолженность по зарплате работникам на 1 мая 2017 года — 16,9 тыс. рублей. У организаций долг перед 174 работниками.