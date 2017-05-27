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02:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Уникальную для Дальнего Востока фабрику создаст резидент свободного порта Владивосток

Резидент свободного порта Владивосток создаст первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику, об этом ИА Дейта сообщили в минвостокразвития.

Общий объем капиталовложений составит 175 миллионов рублей. Вновь созданное предприятие обеспечит 95 рабочих мест.

Один из производителей индийского чая намерен наладить в Приморье производство таких сортов, как: черный и зелёный байховый фасованный индийский для разовой заварки, гранулированный и крупнолистовой высшего и первого сортов.

Фабрика разместится в городе Артем на площадке производственно-логистического комплекса «Янковский». Резидент планирует развивать поставки продукции на всю территорию Дальнего Востока, Западную и Восточную Сибирь. В дальнейшем производственные мощности и рынки сбыта увеличатся.

Проект будет реализовываться в несколько этапов с 2017 по 2022 годы. В этот период компания установит новое технологическое оборудование в цехах и настроит производственные линии. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2017 года.

Таисия Масина.

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