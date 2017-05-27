Уникальную для Дальнего Востока фабрику создаст резидент свободного порта Владивосток

Общий объем капиталовложений составит 175 миллионов рублей. Вновь созданное предприятие обеспечит 95 рабочих мест.

Один из производителей индийского чая намерен наладить в Приморье производство таких сортов, как: черный и зелёный байховый фасованный индийский для разовой заварки, гранулированный и крупнолистовой высшего и первого сортов.

Фабрика разместится в городе Артем на площадке производственно-логистического комплекса «Янковский». Резидент планирует развивать поставки продукции на всю территорию Дальнего Востока, Западную и Восточную Сибирь. В дальнейшем производственные мощности и рынки сбыта увеличатся.

Проект будет реализовываться в несколько этапов с 2017 по 2022 годы. В этот период компания установит новое технологическое оборудование в цехах и настроит производственные линии. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2017 года.

Таисия Масина.