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02:26 (мск), источник: Вести Приморье

Более 160 коров голштинской породы завезли в Приморье из Венгрии

Коровы-рекордсменки из Венгрии пополнили приморское животноводческое хозяйство. Боинг с буренками на борту благополучно приземлился 26 мая в международном аэропорту Владивосток, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, высокопродуктивную породу приобрела уссурийская компания «Раковское».

«Сегодня 165 коров голштинской породы прилетели из Венгрии на борту “Боинга 747”. Животных перевезли в Уссурийск, сейчас им предстоит пройти процедуру карантирования, после чего молоко и молочная продукция венгерских коров появится на прилавках магазинов края», — отметили специалисты.

Отметим, голштинская порода коров — одна из самых популярных во всем мире. Этот тип крупного рогатого скота относится к молочным породам. Данный вид относят к рекордсменам по удою за один период лактации.

Напомним, сейчас средняя продуктивность в Приморье — 5,5 тонн молока на одну корову в год. По этому показателю наш край — лидер на Дальнем Востоке.

По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, госпрограммой на 2013−2020-е годы предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку сельского хозяйства из краевого бюджета.

«Около 70% средств направляются на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства. Мы выделяем денежные средства на поддержку как действующих хозяйств, так и новых. Прежде всего, это молочное животноводство — субсидии на производство молока, на содержание племенных коров, на производство мяса и прочее», — пояснил он.

Отметим, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, поддержка местных производителей — приоритет региональной политики по продовольственной безопасности.

«С развитием местного производства краевой бюджет получает дополнительные налоги, а жители края — свежую и недорогую продукцию за счет сокращения транспортных расходов. Необходимо увеличивать количество приморской продукции на прилавках. Для этого мы успешно реализуем краевую программу поддержки сельского хозяйства», — заявил глава региона.

Владимир Миклушевский отметил, что благодаря этому за последние пять лет удалось увеличить производство молока на 15%.

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

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