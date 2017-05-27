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06:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье рискует лишиться федеральных денег, выделенных на ремонт дорог

Регион освоил меньше половины средств, выделенных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 мая, PrimaMedia.

Минтранс РФ может забрать у Приморья и Хабаровского края федеральные деньги, выделенные на ремонт дорог из-за плохого освоения. Регионы направили на ремонт дорог менее половины средств, выделенных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Министр транспорта РФ Максим Соколов предложил с 1 июля изъять ранее выделенные средства и направить их в другие регионы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

«Особую озабоченность вызывает Владивосток, где не объявлено ещё ни одного аукциона или конкурса, — цитирует министра транспорта информационное агентство. — Я неоднократно лично обращался к своему коллеге Владимиру Миклушевскому. До сих пор никаких адекватных действий не принято. По данной агломерации складывается ощущение о полном отсутствии интереса к проекту».

Серьезно выбились из графика также власти Улан-Удэ, Бурятии, Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской, Пензенской и Тюменской областей.

Минтранс готовит для них штрафные санкции. В рамках программы «Безопасные дороги» планируется к 2025 году отремонтировать 85% дорог городских агломераций и снизить число аварий. В этом году 38 агломераций получили из бюджета 14 млрд рублей.

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