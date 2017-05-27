Приморье рискует лишиться федеральных денег, выделенных на ремонт дорог
Регион освоил меньше половины средств, выделенных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Регион освоил меньше половины средств, выделенных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Владивосток, 27 мая, PrimaMedia.
Минтранс РФ может забрать у Приморья и Хабаровского края федеральные деньги, выделенные на ремонт дорог
«Особую озабоченность вызывает Владивосток, где не объявлено ещё ни одного аукциона или конкурса, — цитирует министра транспорта информационное агентство. — Я неоднократно лично обращался к своему коллеге Владимиру Миклушевскому. До сих пор никаких адекватных действий не принято. По данной агломерации складывается ощущение о полном отсутствии интереса к проекту».
Серьезно выбились из графика также власти
Минтранс готовит для них штрафные санкции. В рамках программы «Безопасные дороги» планируется к 2025 году отремонтировать 85% дорог городских агломераций и снизить число аварий. В этом году 38 агломераций получили из бюджета 14 млрд рублей.