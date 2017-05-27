Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Названо средство против пищевого запоя
Порошенко поручил выдать паспорта жителям Донбасса и Крыма
Мама превращает еду для дочки в произведения искусства
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Шишкова поделилась откровенным снимком в купальнике - СМИ
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Воспоминания Набережной Круазет
07:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край рискует попасть под санкции из-за бездействия в строительстве дорог

Выделенные на дороги средства могут начать изымать у бездействующих регионов с 1 июля.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 мая, AmurMedia.

Хабаровский край попал в список регионов России, которые срывают сроки реализации программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Об этом сообщил в ходе совещания у полномочного представителя президента по СФО министр транспорта РФ Максим Соколов. В качестве санкций он предложил с 1 июля этого года изъять у бездействующих регионов средства по программе и передать их других регионам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ТАСС.

«По состоянию на вчерашний день работы по программе БКД законтрактованы менее чем наполовину в агломерациях в Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской областях, Хабаровском крае, Пензенской, Тюменской, Улан-Удэ, Приморском крае. Ситуация с контрактацией недопустима, нет работы — осенью нет результата. Будут сформулированы санкции, в качестве данных санкций рассматриваются разные варианты. Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передадать тем регионам, которые выполняют свои обязательства», — сказал Соколов.

Министр отметил, что во Владивостоке работы по программы БКД вообще не начаты.

Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги России» запланирована на 2016−2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году — 85%. В этом году 38 агломерациям с населением свыше 500 тыс. человек выделено 14 млрд руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Чего недостает хабаровским дворам больше всего, выясняют читатели AmurMedia
Умер Збигнев Бжезинский
Высланные российские дипломаты покинут Эстонию до конца мая
Египет нанес удары в Ливии в ответ на теракт против христиан
Пентагон сообщил о сближении истребителей Китая с самолетом США
Reuters: зять Трампа утаил как минимум три контакта с Кисляком
Депутатов просят не приезжать на военные сборы на своих машинах
Терроризм, климат и Россия — главные темы первого дня саммита G7
Спорт
Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в выходные
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь