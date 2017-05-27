Хабаровский край рискует попасть под санкции из-за бездействия в строительстве дорог

Хабаровск, 27 мая, AmurMedia.

Хабаровский край попал в список регионов России, которые срывают сроки реализации программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Об этом сообщил в ходе совещания у полномочного представителя президента по СФО министр транспорта РФ Максим Соколов. В качестве санкций он предложил с 1 июля этого года изъять у бездействующих регионов средства по программе и передать их других регионам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ТАСС.

«По состоянию на вчерашний день работы по программе БКД законтрактованы менее чем наполовину в агломерациях в Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской областях, Хабаровском крае, Пензенской, Тюменской, Улан-Удэ, Приморском крае. Ситуация с контрактацией недопустима, нет работы — осенью нет результата. Будут сформулированы санкции, в качестве данных санкций рассматриваются разные варианты. Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передадать тем регионам, которые выполняют свои обязательства», — сказал Соколов.

Министр отметил, что во Владивостоке работы по программы БКД вообще не начаты.

Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги России» запланирована на 2016−2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году — 85%. В этом году 38 агломерациям с населением свыше 500 тыс. человек выделено 14 млрд руб.