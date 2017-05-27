В Минске продолжают работать 36,8% пенсионеров

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжают работать почти 179 тыс. пенсионеров — 36,8% от их общего количества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В органах социальной защиты на 1 апреля текущего года на учете состояло более 485,5 тыс. пенсионеров. Большинство из них (97,6%) — получатели трудовых пенсий. Социальные пенсии выплачиваются 11,3 тыс. минчан (2,3%). Средний размер пенсий всех видов в столице равняется Br315,26.

Государственные пособия на детей получают почти 27,6 тыс. человек, пособия по уходу за нетрудоспособными — более 5 тыс. минчан.

На 1 апреля нынешнего года на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСОН) состояло более 198 тыс. человек.

Социальную помощь на дому получали почти 3,2 тыс. нетрудоспособных минчан, в том числе 1575 одиноких пожилых людей, 1000 одиноких инвалидов первой и второй групп, 218 ветеранов Великой Отечественной войны.

По словам специалистов, востребованы и разовые социально-бытовые услуги, которые предоставляют отделения срочного социального обслуживания ТЦСОН по социально низким тарифам. За первый квартал нынешнего года ими воспользовались более 8 тыс. человек.

В январе-марте текущего года услуги сиделки предоставлялись 137 минчанам, полностью утратившим способность к самообслуживанию и передвижению. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Получила развитие услуга почасового ухода за малолетними детьми: в январе-марте нынешнего года услуги няни предоставлялись 614 семьям, тогда как за аналогичный период минувшего года — только 481 семье. Услуги няни оказывались 547 семьям, воспитывающим двойню; 20 семьям с тройнями; 47 семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.

На базе ТЦСОН действуют салоны «Милосердие», предназначенные для сбора, хранения и выдачи нуждающимся одежды, обуви, продуктов питания, предметов первой необходимости. Гуманитарная помощь через салоны «Милосердие» оказана почти 1 тыс. минчан.